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Коронавирус 26 минут назад

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25 января 202005:59

Профилактика коронавируса: памятка туристам

Профилактика коронавируса: памятка туристам

Носить защитные маски, есть только термически обработанную пищу и пить бутилированную воду. Роспотребнадзор выпустил памятку, описав меры профилактики коронавирусной инфекции.

Санитарные врачи говорят, что главное — это избегать поездок в страны, которых коснулась вирусная угроза, а если невозможно, то на месте строго соблюдать гигиену. Не посещать многолюдные места, мыть руки, немедленно обращаться к медикам при ухудшении самочувствия.

Роспотребнадзор также разместил на своем сайте рекомендации для туристов и своих территориальных подразделений. Их обязали напоминать путешественникам об угрозе заражения в странах Юго-восточной Азии.

В сообщении отмечено, что потребитель в любой момент имеет право отказаться от тура; в этом случае ему обязаны возместить траты. Кроме того, туроператорам советуют приостановить продажу путёвок в Китай, пока обстановка не нормализуется.

Из Китая, тем временем, приходят тревожные новости: там значительно возросло число заболевших. По последним данным, заразившихся уже более 1200, из них как минимум 41 человек погиб.

Инфекция, вызывающая пневмонию, распространилась уже в 30 регионах страны. Примерно 14 тысяч жителей помещены на карантин, поскольку контактировали с заболевшими. Возбудитель болезни был установлен 7 января. Он также выявлен в Австраилии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Накануне власти Китая привлекли к борьбе с вирусом военных медиков и начале строить в многомиллионном городе Ухань специальную больницу для заболевших. Завершить строительство обещали в течение недели, передает телеканал "Россия 24".

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