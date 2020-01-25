Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Однако в то же время, по данным агентства Reuters, Кипр надеется на принятие Европой более жестких мер в отношении Турции, которая ведет буровые работы по добыче нефти и газа в территориальных водах Кипра​​​.

Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Европейского союза.

Представитель МИД Кипра отрицает связь между этими двумя вопросами, сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года конгресс США принял два законопроекта, согласно которым Кипру будет предоставлена значительная поддержка Вашингтона в его территориальных и энергетических спорах с Турцией. Вашингтон не скрывает своего недовольства решением Турции отправить буровые суда в экономическую зону Кипра.

