Brexit: ЕС готов применить санкции к британским компаниям

По завершении Brexit Евросоюз готов применять санкции к Великобритании. Как стало известно журналистам Financial Times, в Брюсселе намерены закрепить такое право.

Ограничения грозят британским компаниям, если те будут нарушать условия будущего торгового соглашения.

31 января Соединенное Королевство официально покинет Европейский союз. Так называемый режим "переходного периода" продлится до декабря этого года. К этому времени Лондон и Брюссель должны согласовать все условия будущего партнерства, передает телеканал "Россия 24".