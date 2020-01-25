NPR: госсекретарь Помпео устроил нецензурный разнос журналистке за вопросы об Украине

National Public Radio сообщило, что госсекретарь США Майкл Помпео отчитал журналистку радиостанции Мэри Луизу Келли за то, что она чрезмерно настойчиво добивалась от него ответов, касавшихся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине.

По словам журналистки, госсекретарь отказался отвечать на ее вопросы об обстоятельствах увольнения Йованович, объясняя это несоответствием темы разговора. Якобы, основной разговор строился вокруг проблем Ирана. Но Келли отрицает, что разговор был ограничен одной темой, передает ТАСС.

Журналистку интересовал один вопрос – каким образом госсекретарь пытался отстоять кадрового дипломата Йованович на посту посла на Украине перед президентом Трампом. По словам Келли, "интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине".

Журналистка рассказала, что Помпео "поднялся, буравил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел". Далее ее попросили пройти за госсекретарем в другое помещение без диктофона, где, по словам Келли, "кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", при этом употребляя нецензурную лексику.

В ходе этого "общения" Помпео задал вопрос, считает ли Келли, что американцам есть хоть какое-нибудь дело до Украины и может ли она найти на географической карте местоположение этого государства. После того, как журналистка правильно показала Украину на карте, госсекретарь отвернулся и заявил, что у него дела.