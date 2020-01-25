Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы. Свое решение Диего объяснил желанием продолжить работу в клубе "Химнасия и Эсгрима".

59-летний Марадона рассказал о поступившем ему предложение возглавить сборную Венесуэлы. Диего поблагодарил венесуэльскую федерацию футбола, но был вынужден ответить отказом. Марадона сослался на занятость в клубе "Химнасия и Эсгрима", выступающем в чемпионате Аргентины.

Диего Марадона – один из величайших игроков в истории футбола, чемпион мира 1986 года. После завершения славной карьеры Диего стал тренером. Наибольшего успеха он добился со сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010.