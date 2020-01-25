Рафаэль Надаль вышел в следующий круг Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из турниров серии Большого шлема в нынешнем году. Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг соревнований.

Первой ракетке мира противостоял другой испанец — Пабло Карреньо-Буста. Который не смог оказать серьезного сопротивления именитому соотечественнику. Только в третьем сете Надаль столкнулся с некоторым затруднением. Счет партий 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 38 минут.

Рафаэль вышел в 1/8 финала, где его ждет встреча с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) – Карен Хачанов (Россия). Надаль лишь раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии – в 2009 году.