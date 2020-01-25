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25 января 202010:40

Сожженая блогерша могла умереть во время удушающего секса

nevnov.ru

Названа предварительная причина смерти девушки-блогера, чье сожженное тело было найдено под Санкт-Петербургом. Как пишет издание "Фонтанка" в полицию обратилась подруга погибшей и рассказала свою версию событий. По ее словам, блогерша Мишель Михаэлис умерла во время секса с удушением 19 января. Ее партнер 21-летний Алесь Завтраков в панике решил избавиться от тела. Кое-как одев тело девушки, он отвез его на машине матери в пригород Санкт-Петербурга. По дороге Завтраков позвонил общей подруге и рассказал ей о случившемся. Вместе они приняли решение избавиться от тела. В придорожном магазине пара купила жидкость для розжига. Тело Михаэлис унесли в лес и там попытались сжечь. А затем Завтраков и подруга убитой разъехались по домам.

Пойти в полицию с чистосердечным признанием девушка решилась после того, как тело Завтракова было найдено под окнами многоэтажки, в квартале от дома родителей. На лестничной площадке 15-го этажа было открыто окно.

Посоветовавшись с адвокатом, третья участница этой истории все же обратилась в полицию и привела следователей на место сожжения трупа блогерши. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подруга, помогавшая избавляться от тела, проходит по делу как свидетель.

Ранее сообщалось об обнаружении в лесу обгоревшего тела девушки. Позже ее опознали как блогершу, которая публиковала в соцсетях ролики о путешествиях автостопом и встречах с богатыми мужчинами.

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