Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 21

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло как минимум до 21 человека, еще не менее 1030 человек пострадали. Это последние данные турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о 19 погибших и примерно 800 пострадавших. Сообщается о гибели 17 человек в провинции Элязыг и еще четверых в провинции Малатья, передает РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано накануне в восточной провинции Элязыг в 20:55 (время совпадает с московским). Стихийное бедствие затронуло и соседнюю провинцию Малатья, подземные толчки ощущались и в других регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Не менее девяти человек спасателям удалось освободить из-под завалов, передает ТАСС. По сообщению турецкого телеканала ТРТ, поиски пострадавших продолжаются. По данным Минздрава Турции, после землетрясения под завалами оказалось не менее 39 человек.

Сейчас на месте бедствия работают спасатели со всех районов Турции. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в зоне землетрясения. Оставшихся без крова людей временно размещают в школах, спортивных залах, общежитиях и библиотеках.

По словам пресс-атташе посольства России в Турции Ирины Касимовой со ссылкой на предварительную информацию местных властей, россиян среди пострадавших нет.