Сложный пожар в Екатеринбурге потушен

В Екатеринбурге пожарные справились со сложным пожаром в двухэтажном административном здании. Склад на улице Автомагистральной загорелся в субботу рано утром по московскому времени.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение возгорания осложнялось наличием в здании горючих жидкостей и отсутствием источников воды поблизости.

Пожарным пришлось подвозить воду автоцистернами от гидранта, расположенного за километр от пожара. Существенную помощь спасателям оказал пожарный поезд.

В целом в борьбе с огнем задействовали более сотни человек и около 40 единиц техники. Эксперты сообщили об отсутствии превышения ПДК вредных веществ в воздухе.