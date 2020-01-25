Зеленский поведал о российско-украинском "шраме" и "наказании всем"

В прекращении войны в Донбассе заинтересована не только Украина, но и Россия, Европа, весь мир, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. В интервью израильскому "9 каналу" украинский лидер отметил, гибель людей в Донбассе уже стала наказанием для всех участников конфликта. И эта "беда может навсегда оставить шрам" между Украиной и Россией.

Глава государства отметил, что обострившиеся ранее отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки, а в налаживании диалога заинтересованы обе стороны. При этом, по его мнению, без "возвращения" Крыма Украине конфликт решить не получится.

Интервью программе "Война и мир" было дано на русском языке, сам канал назвал этот случай "уникальным для Зеленского, который не любит общаться с прессой "на языке условного противника". Разговор шел о сбитом в Иране "боинге", о давлении Трампа, о герое Голобородько, сыгранным будущим президентом в сериале "Слуга народа", об инциденте с избиением евреев в Умани и украинском антисемитизме вообще.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине объявили о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Став президентом Украины в 2019 году, Зеленский заявил, что стремится к миру в регионе. В сентябре прошлого года Москва и Киев освободили по 35 осужденных и задержанных граждан двух стран. Спустя месяц Россия отдала Украине ее корабли, задержанные в 2018 году за нарушение границ страны в Керченском проливе.