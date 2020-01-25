Андрей Василевский занял второе место в конкурсе вратарей НХЛ

В Сент-Луисе проходит "Звёздный уикенд НХЛ", который завершится матчем всех звезд Национальной хоккейной лиги. В пятницу прошли разнообразные конкурсы.

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял второе место в конкурсе голкиперов. Андрей отразил девять выходов один на один, уступив только Джордану Биннингтону ("Сент-Луис Блюз"). Биннингтон выиграл десять единоборств. Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе.

В конкурсе на точность броска победил защитник "Каролины" Джейккоб Слэвин, поразивший пять мишеней за 9,505 секунды. Самым быстрым оказался нападающий Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, он пробежал круг за 13,175 секунды. Конкурс на самый сильный бросок в четвертый раз выиграл защитник "Монреаля" Ши Уэбер 171,36 км/ч. В конкурсе "Бросающие звезды" победу одержал нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, выигравший у Митчелла Марнера из "Торонто".