Подозрение на коронавирус: в Иркутске госпитализированы пятеро

Пятеро граждан Китая из числа студентов Байкальского государственного университета (БГУ) госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их анализы отправили в Новосибирск.

Как рассказал главврач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев, накануне к нему обратился ректорат БГУ в связи с тем, что несколько китайских студентов не вышли на занятия. Выяснилось, что они заболели два-три дня назад, а до этого уезжали домой на каникулы. Их пребывание на родине укладывалось в инкубационный период, возможный для коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Хабудаева, достоверно известно, чем болеют эти пациенты: по результатам анализов у всех был выделен вирус сезонного, характерного для этого периода времени гриппа А. Чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, анализы пациентов отправили в Новосибирск.

По сообщению пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, в общежитии БГУ, где живут заболевшие китайские студенты, введен карантин.

По сообщению Минздрава Иркутской области, оснований для паники нет. В Иркутске проводятся противоэпидемические мероприятия, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о госпитализации в инфекционную больницу в Иркутске гражданина КНР, прибывшего накануне из Пекина. По данным регионального Минздрава, его сняли с поезда сообщением Пекин — Москва.

Предварительный диагноз иностранца — нетипированный вирус гриппа А. Однако для полного исключения подозрения на коронавирусную инфекцию его анализы также направлены в Новосибирск. Результаты ожидаются сегодня.

Больному проводится противовирусная терапия, его состояние уже существенно улучшилось. Всех, кто мог контактировать с ним, также обследуют.

По сообщению госкомитета по здравоохранению КНР, по состоянию на начало суток субботы по местному времени (19:00 пятницы по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 1287 человек. Число подтвержденных случаев заболевания за сутки увеличилось на 444.



Количество смертных случаев среди заболевших этим видом пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 летальных исходов.

Эпицентр заболевания в Китае — город Ухань. Это административный центр провинции Хубэй, на него приходится 38 жертв заболевания.

Пять случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в Гонконге, по три — на Тайване и в Сингапуре, четыре — в Таиланде, три — в Японии, по два — в Южной Корее, США, Вьетнаме, Франции и Макао, один случай — в Непале.