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25 января 202012:10

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

twitter.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

"Указа об отставке Суркова пока не было", — отметил Песков.

Далее Песков заявил, что никаких изменений "курса РФ на украинском направлении", которые якобы стали причиной ухода Суркова, не существует.

"Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения", — сказал Песков "Интерфаксу".

Об уходе Суркова с государственной службе в субботу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram. В личных планах Суркова, отметил политолог, медитация в течении месяца. Затем Сурков пообещал рассказать о причинах отставки и планах на будущее.

Владислав Сурков был назначен помощником президента РФ в сентябре 2013 года.

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