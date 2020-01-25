Эпидемия в Болгарии: грипп, менингит, пневмония, энцефалит

Эпидемия гриппа объявлена в десятках городов Болгарии, закрыты сотни школ, ученики отправлены на внеплановые "гриппные" каникулы. В числе городов, где объявлен режим эпидемии, курортный Бургас, туристический Велико Тырново, второй город страны Пловдив и другие. Ожидается, что в понедельник режим эпидемии будет объявлен и в болгарской столице Софии – там планируют закрыть порядка 200 школ сроком до 6 февраля.

Как сообщил директор Национального центра по инфекционным и паразитарным заболеваниям Тодор Кантраджиев, в республике активно распространяются вирусы гриппа типа "Брисбен", "Виктория и "Канзас".

Грипп атакует агрессивно – буквально за два часа. У заболевшего резко повышается температура, ощущаются боли в суставах и мышцах, начинаются головные боли и затрудняется дыхание. Грипп может дать осложнения в виде пневмонии, менингита и энцефалита, предупреждает медик.

Болгария находится в преддверии национальной эпидемии гриппа, объявил главный государственный санитарный инспектор Ангел Кунчев. Пик эпидемии ожидают в середине февраля, уже зафиксирована одна смерть – в Смоляне пятидесятилетний мужчина, поступивший в клинику в начале января, скончался от осложнений свиного гриппа А (H1N1).

Ранее стало известно, что в Китае появился новый тип вируса, вызывающий воспаление легких, из-за которого погибли несколько человек, а общее число заболевших может достигать двух тысяч человек. 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом типе вируса, который появился в китайском городе Ухань. Это крупный город к югу от Пекина с населением более 11 миллионов человек.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют избегать посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, чаще мыть руки и пользоваться одноразовыми салфетками. Медики также настоятельно советуют не заниматься самолечением и при первых же признаках заболевания обращаться к врачам.