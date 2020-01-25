Зариф уточнил, что случилось с иранцем, сбившим украинский "Боинг"

Человек, по вине которого близ Тегерана был сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом рассказал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Речь идет о событиях 8 января, когда Иран нанес ряд ударов по американским базам в Ираке и силы ПВО страны были приведены в повышенную готовность. В этой обстановке и был сбит "Боинг" украинской авиакомпании, выполнявший рейс Тегеран — Киев.

На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли. Ответственность за катастрофу взял на себя иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Там рассказали, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки: самолет приняли за вражеский объект.



По словам Джавада Зарифа, иранцы были потрясены гибелью в этой авиакатастрофе столь большого количества многообещающих молодых людей. Многие студенты потеряли кого-либо из знакомых. "Это была эмоциональная ситуация", — рассказал иранский министр в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

На вопрос о том, почему правительству Ирана потребовалось три дня, чтобы признать, что самолет был сбит иранскими военными, Зариф ответил так:

- Это была сложная ситуация в сложное время. Другим требовалось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за сбитый самолет, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме.

По словам Зарифа, люди были правы, когда жаловались на то, что от них скрывают информацию. Однако ответственность за это лежала не на правительстве. Сам глава МИД, по его словам, узнал об ошибке военных днем в пятницу, 10 января, спустя более чем двое суток после самого происшествия.