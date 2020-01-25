Страшное ДТП в Воронеже унесло четыре жизни, двое выживших госпитализированы

Незадолго до полуночи в минувшую пятницу, 24 января, на Московском проспекте в Воронеже произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, 32-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и протаранил две машины — Renault Logan и Ford Kuga.

В результате столкновения погиб сам предполагаемый виновник аварии и два его пассажира. Кроме того, ДТП не пережил водитель Renault, получивший повреждения, оказавшиеся фатальными.

Еще два человека получили травмы средней степени – в больнице оказались пассажир Hyundai и 35-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.