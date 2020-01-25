"Лидеры России": партнерство и конкуренция

В Сибири и на Урале, в Новосибирске и Екатеринбурге проходят полуфиналы нового конкурса перспективных управленцев "Лидеры России".

Через любые препятствия — к намеченной цели. И это не только про вездеходы, скорее, про самого Александра Горина. Мечту детства — конструировать танки — он превратил в дело жизни. Единственное в России "ателье" гусеничной техники, где каждая машина — неповторима.

Самая проходимая техника, самые крупные заказчики. Ежегодный прирост прибыли — в два раза. Секрет — в творческом управлении, где настоящий лидер еще и художник.

Шаг за шагом — именно так и создается успех. Решать задачи играючи непросто, ведь нужно постоянно чувствовать команду.

"Очень часто нужно быстро понять партнера. Тренер может тасовать, постоянные изменения, нужно подстроиться", — сказал Виктор Калинин, заместитель коммерческого директора по авиационным программам и развитию.

Быстрота реакции важна и за конкурсным столом. Но здесь партнер по команде еще и конкурент за выход в финал.

Взлететь еще выше готовится и Дмитрий Смирнов. Он уже руководит испытаниями новейших российских самолетов.

"После этого ты начинаешь мыслить по-другому. Если до этого ты оперировал какими-то шаблонами, то сейчас понимаешь, что нет ничего невозможного", — отметил Дмитрий Смирнов, начальник отдела перспективных разработок ФГУП "СибНИА".

А вот Наталью Оконечникову — руководителя терапевтической службы из Тюмени — на конкурс привели буквально за руку. Когда диагноз — "потенциальный лидер" — подтвердило жюри, долго приходила в себя. "Я поняла, что еще масса всего есть, где можно учиться, развиваться", — сказала Наталья.

Более 20 тысяч заявок на участие — только на Урале: финансисты, предприниматели, инженеры… Они уже добились многого, но верхнего предела не существует.

Новинка этого сезона — дополнительный конкурс по трем специализация: наука, здравоохранение и финансы и технологии. Лучших из лучших определят во время суперфинала в Сочи.