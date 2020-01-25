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25 января 202013:49

Кассирши и охранник отбились от налетчиков на АЗС в Оренбургской области. Видео

Youtube/56orb - Новости Оренбурга

Ранним утром в субботу, 25 января, двое налетчиков напали за автозаправочную станцию в Орске. Судя по записи с камеры наблюдения, ограбление пошло не по плану.

 

Злоумышленники, вооруженные предметом, напоминающим пистолет, ворвались в помещение магазина и потребовали отдать им выручку.

Вместо ожидавшихся наличных, преступники получили ожесточенное сопротивление. В схватку с бандитами вступили охранник и работницы АЗС.

После напряженного противостояния совместными усилиями им удалось изгнать нападавших. Удалось ли отстоять содержимое касс – пока не уточняется.

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