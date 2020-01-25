Американские военные усилят контроль за иностранцами

Иностранные курсанты, обучающиеся на американских военных базах, будут находиться "под колпаком". О постоянном наблюдении над обучающимися иностранцами сказал на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Как пишет агентство "Анадолу", это позволит Пентагону вовремя отслеживать курсантов, представляющих потенциальную угрозу, их перемещение по объектам, а также ограничит приобретение огнестрельного оружия. В частности, будут отслеживаться публикации в соцсетях, изучаться биографии и пр.

Ранее сообщалось, что в начале декабря прошлого года лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мохаммед Саид аль-Шармани, проходивший на базе Пенсакола летную подготовку, открыл стрельбу по военным, убив четверых и ранив восьмерых американских военных. И хотя связи курсанта с террористическими организациями не нашли, в "Твиттере" аль-Шрамани постоянно критиковалась внешняя политика США.