Спасатели уговорили подростка спуститься с крыши многоэтажки

Подросток спустился с крыши многоэтажки на улице Михайлова в Москве, поддавшись на уговоры спасателей. Сейчас с ним работают сотрудники Центра экстренной психологической помощи.

Перед этим он слезать отказывался. У дома дежурили сотрудники МЧС, полиции и скорая помощь, передает ТАСС.