NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Вблизи Земли скоро пролетит астероид диаметром от 440 до 990 метров. По сообщению американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), небесное тело с номером 163373 подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.

Астероид, открытый 23 октября 1995 года, приблизится к нашей планете на дистанцию, в 15 раз превышающую расстояние от Земли до Луны. В следующий раз этот астероид пролетит в относительной близости к Земле 6 августа 2075 года.

Астероид 163373 относится к группе "Аполлонов" — то есть, астероидов, трассы полета которых пересекают орбиту Земли. По этой причине "Аполлоны" относятся к потенциально опасным.