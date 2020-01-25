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25 января 202014:15

Появилось видео фатальной авиакатастрофы, убившей пилота и двух зрителей на земле

Youtube/LHRacing CA

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие момент крушения легкомоторного самолета, произошедшего в минувшую пятницу, 24 января, в районе города Эскуинтла в Гватемале.

 

Пилот воздушного судна проводил тренировочный полет перед авиашоу. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в землю, после чего самолет снес нескольких зрителей, препятствия, оказавшиеся у него на пути, и оказался в воде.

 

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, в результате авиакатастрофы погибли три человека – летчик и две гражданки США, наблюдавшие за полетом с земли.

 

Кроме того, травмы получил несовершеннолетний сын одной из погибших. Его срочно доставили самолетом в столичную клинику.

 

Авиационное шоу, запланированное на 25 января, отменено. В настоящее время специалисты выясняют причины ЧП.

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