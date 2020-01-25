Даниил Медведев продолжает борьбу на Australian Open

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии. Очередным участником 1/8 финала стал первая ракетка России Даниил Медведев, победивший в трех сетах австралийского теннисиста Алексея Попырина.

Один час и сорок семь минут понадобилось Даниилу Медведеву, чтобы преодолеть сопротивление австралийца русского происхождения Алексея Попырина. Даниил выиграл первый сет 6:4, второй 6:3, а третий 6:2. Медведев продолжает борьбу в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, повторив свое лучшее достижение на этом турнире.

Соперником Медведева станет швейцарский теннисист Станислав Вавринка, вышедший победителем в противостоянии с американцем Джоном Иснером. Вавринка выиграл первую партию 6:4, а во второй соперник снялся при счете 4:1 в пользу швейцарца.