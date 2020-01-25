Ракета попала в вертолет афганских военных

В южной афганской провинции Гильменд военный вертолет Ми-17 был поврежден ракетой, предположительной запущенной членами радикальных организаций "Талибан" (запрещено в РФ) или "ИГ" (запрещено в РФ).

Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на информатора в 215-м корпусе ВС Афганистана, четверо военнослужащих были ранены. В Минобороны Афганистана в субботу ограничились информацией, что вертолет "совершил вынужденную посадку по техническим причинам" в уезде Каджаки. О раненых и погибших в результате нападения военное ведомство данных не имеет, пишет РИА Новости.

"Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что его бойцы запустили ракету в вертолет, когда он приземлялся.