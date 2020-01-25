Главный казачий атаман России ушел с поста вице-губернатора Кубани

В связи с назначением атаманом Всероссийского и кубанского казачьего войска Николай Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края. Распоряжение об отставке подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Долуда занял пост вице-губернатора, управляющего делами администрации, в 2006 году. В 2007 стал атаманом Кубанского казачьего войска в чине казачьего генерала. В ноябре 2019 года указом российского лидера Владимира Путина был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют особое историческое значение из-за переселения на территорию Кубани запорожских казаков. В конце 2018 года в регионе насчитывалось 54 тысячи казаков. Они принимают активное участие в общественной и политической жизни региона, передает ТАСС.

Деятельность Всероссийского казачьего общества регулируется федеральным законом "О государственной службе российского казачества" и субсидируется из федерального бюджета, передает РИА Новости.