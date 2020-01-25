МИД РФ отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение российских дипломатов из Болгарии как откровенно недружественный и провокационный шаг, заявили в МИД РФ.

Этот шаг официальной Софии идет "вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений", отмечается в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Власти Болгарии 24 января приняли решение выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника Торгового представительства РФ, подозревая их в шпионаже. При этом никаких внятных доказательств их вины представлено не было.