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25 января 202015:46

МИД РФ отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение российских дипломатов из Болгарии как откровенно недружественный и провокационный шаг, заявили в МИД РФ.

Этот шаг официальной Софии идет "вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений", отмечается в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Власти Болгарии 24 января приняли решение выдворить из страны дипломата посольства и сотрудника Торгового представительства РФ, подозревая их в шпионаже. При этом никаких внятных доказательств их вины представлено не было.

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