Двухлетний ребенок стал самым молодым из заболевших новым коронавирусом

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая зарегистрирован случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV двухлетнего ребенка. По данным газеты "Жэньминь Жибао", коронавирусом нового типа заболел маленький житель города Хэчи.

Пока это самый молодой из всех заболевших. Состояние ребенка — стабильное. Статистики заболеваемости коронавирусом среди детей пока нет, но известно по меньшей мере об одном случае выявления вируса у ребенка в Шанхае.

В городе Ухане — это административный центр центральной провинции Хубэй и эпицентр заболеваемости новым коронавирусом в Китае — для лечения заразившихся строят две специализированных больницы. Строительство первой из них — медучреждения площадью около 25 тысяч квадратных метров — было начато накануне. Новая больница, построенная по образцу пекинской клиники для борьбы с атипичной пневмонией в Сяотаншане, будет введена в строй к 3 февраля.

Накануне сообщалось, что Минфин КНР выделил в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа сумму в 1 миллиард юаней (около 145 миллионов долларов США).

По данным информационного портала "Ванъи", который круглосуточно отслеживает ситуацию с распространением вируса, число подтвержденных случаев заражения вызванной новым типом коронавируса пневмонией в Китае на вечер субботы составляет 1394 человека. Состояние 237 больных оценивается как тяжелое, зафиксирован 41 летальный исход, передает ТАСС. В тесном контакте с пациентами находились более 15 тысяч человек, 1230 из них уже прошли проверку, остальные находятся под медицинским наблюдением.

В 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах из-за коронавирусной инфекции объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. В опасности здоровье 1,2 миллиарда человек. При такой угрозе в обязанности правительства входит реагировать согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Коронавирус уже выявлен, среди прочего, в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, во Вьетнаме, в Южной Корее, США, Франции, Сингапуре, Австралии и Японии. В российском Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы пятеро граждан Китая — студенты Байкальского государственного университета.

Ученые Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета изучают возможность применения против нового коронавируса уже имеющихся препаратов от ВИЧ, шизофрении, а также иммунодепрессантов. Они уже выявили 30 препаратов, а также средств китайской традиционной медицины, которые могут оказывать лечебное действие. Ученые хотят получить возможность провести клинические испытания на зараженных. Кроме того, было установлено, что против 2019-nCoV могут быть эффективными препараты "Цинансерин" и "Циклопорин А", которые применялись в борьбе с атипичной пневмонией.