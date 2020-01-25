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25 января 202015:54

Россиян подозревают в получении японских секретов

Полиция Токио расследует утечку конфиденциальных корпоративных данных из крупной японской коммуникационной компании. В рамках уголовного дела арестован бывший работник этой компании Араки Ютаку. Якобы он передал секреты, хранившиеся на сервере, двум россиянам из торгового представительства РФ.

Как пишет газета "Иомиури", один из россиян является уже бывшим сотрудником торгпредства, так как покинул Японию в 2017 году. Второй 50-летний сотрудник обладает дипломатической неприкосновенностью.

Полицейские попросили посольство России в Японии помочь в организации допроса россиян, пишет РИА Новости.

Араки Ютака, занимавший достаточно высокий пост в компании, признал вину.

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