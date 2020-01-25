Польше напомнили, кто ее освободил и восстановил

"Позорят себя и свою страну" – такое мнение о польских политиках высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Возмущение Цекова вызвали заявления со стороны Польши "о нанесенном ущербе" во время Второй мировой войны, который должна компенсировать Россия. Аналогичные требования инициатор идеи – лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предъявляет и Германии. "Несолидно, несерьезно, позорят себя и страну", – цитирует Цекова РИА Новости. Сенатор считает, что польскими политиками движет корыстный интерес, а также ненависть к России, которая, якобы, так и не дала Польше стать великой державой. Цеков также напомнил, что именно советские воины освободили Польшу, а затем Советский Союз помогал восстанавливать страну после окончания войны.

Свое мнение по поводу польских требований о выплате компенсаций высказал и замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В интервью агентству депутат предложил посчитать затраты СССР на восстановление Польши после Второй мировой войны и сравнить с внутренним валовым продуктом страны. По его мнению, даже всего ВВП Польши не хватит, чтобы возместить эти безвозмездные траты. Причем СССР и затем Россия никаких подсчетов не вели. Так как тогда речь шла о спасении жизней простых поляков. Даже советской военной авиации ставилась задача максимального сохранения городов и гражданского населения во время боев, тогда как союзники порой "нещадно бомбили" все подряд заключил Чепа.