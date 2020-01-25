РПЦ недовольна преподаванием "Основ православной культуры"

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает неудовлетворительным уровень преподавания в школе предмета под названием "Основы православной культуры" или исламской, иудейской, буддистской, а также светской этики.

Выступая в субботу, 25 января, в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит отметил, что этому культурологическому предмету уделяют всего один час в неделю, а ведут его преподаватели других дисциплин по совместительству.

Я думаю, что этот результат взаимодействия Церкви и школы не является удовлетворительным", — подчеркнул иерарх.

Между тем дети, по его мнению, должны иметь прямой доступ к религиозным традициям. С другой стороны, отметил митрополит Иларион, светская школа не должна становиться площадкой для проповеди той или иной религии.

Дети и родители сами вправе выбирать, в какую церковь ходить, однако школьники должны получать адекватные знания по религии, а преподавать им должны люди, "получившие мандат от церкви", указал священнослужитель.

По мнению митрополита Илариона, изучение "Основ православной культуры" или других религий будет способствовать и улучшению межрелигиозного климата в России. "Это, в конце концов, вопрос безопасности нашего государства", — добавил он.