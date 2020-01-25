Биатлон. Смешанную эстафету выиграла сборная Франции

В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. В смешанной эстафете победила сборная Франции. Ранее французские биатлонисты выиграли супермикст.

Мужская часть эстафеты осталась за норвежцами, за которых бежали братья Тарьей и Йоханнас Бё. Но стоило вступить в борьбу женщинам, как ситуация изменилась. Вперед вырвалась сборная Франции, за которую на первом этапе бежала Жюстин Бреза. На четвертом этапе Жюли Симон оторвалась от преследовательниц и финишировала с флагом в руках. На втором месте сборная Норвегии. Третьей финишировала сборная Германии.

Сборная России пришла на финиш четвертой, что уже выглядит относительным успехом. Результат мог быть и лучше, если б точнее стреляли выступавшие на первом и втором этапах Матвей Елисеев и Александр Логинов. Но мужскую половину эстафеты наша команда закончила шестой. Зато Лариса Куклина и Ирина Старых блестяще справились со своей миссией, и российская сборная становилась в шаге от пьедестала.