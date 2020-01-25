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25 января 202017:17

Забайкальский губернатор зачитал поздравительный рэп

Facebook/Пресс-служба Губернатора Забайкальского Края

Рэп-поздравление с Днем студента записал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Видео опубликовано в "Фейсбуке" пресс-службы губернатора.

Губернатор рассказал о том, как "много разных вузов края классных профи выпускают", добавив, что он поздравляет молодежь "с этой тусой" и желает студентам "самых топовых побед".


Поздравил студентов с Татьяниным днем, а всех Татьян — с именинами — спикер Госдумы Вячеслав Володин. В поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы, он пожелал молодым людям "смело искать свое призвание, верить в себя и в нашу страну". Володин также желает студентам весело отметить праздник, а на каникулах отдохнуть, набраться сил и впечатлений.

Присоединилась к поздравлениям с Днем российского студенчества уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, студенческая пора — счастливое время, когда существует много возможностей для самореализации, творчества и воплощения идей, путешествий и новых знакомств. Перед студентами сегодня открыты все двери и не существует преград, отметила она в своем Instagram, пожелав им всегда следовать за своими мечтами, слушать свое сердце и никогда не останавливаться на достигнутых результатах.

МИД России поздравил с Днем российского студенчества учащихся МГИМО, своей Дипломатической академии и всех других российских вузов.

Поздравили российских студентов министр просвещения Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем поздравлении студентам рассказал, что в его жизни самые лучшие воспоминания из всех — как раз студенческие.

"У вас все впереди. У вас все шансы добиться успеха. Дерзайте! И пусть сбываются ваши мечты", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

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