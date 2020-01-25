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Конфликт в Сирии 26 минут назад

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25 января 202016:42

Появились подробности "перехвата" российского генерала американскими военными

В Минобороны России в субботу прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о "перехвате" некоего российского генерал-майора в районе сирийского Манбиджа. По словам Джеффри, неназванный российский генерал ехал в город, контролируемый в тот момент силами возглавляемой США "антитеррористической коалиции", курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск. Спецпредставитель упомянул ,что все вопросы были сняты по каналам коммуникации между военными.

В Минобороны России назвали упомянутый Джеффри случай примером "эффективности имеющихся каналов взаимодействий военных двух стран в Сирии", пишет ТАСС.

В тоже время, считают в военном ведомстве, некоторые лица в Вашингтоне склонны нагнетать обстановку вокруг рутинного патрулирования. Это мешает стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу, подчеркнули в Минобороны.

Российские военные характеризуют отношения между Вооруженными силами РФ и США в Сирии как "абсолютно нормальные и профессиональные". Дислокация всех подразделений известна, сказано в сообщении Минобороны, а каналы связи позволяют оперативно урегулировать случаи несогласованных действий в местах соприкосновения.

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