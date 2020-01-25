Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев допустил возможность совместного проведения чемпионата Европы Россией и Украиной или Белоруссией. Речь идет о первенстве 2026 года.

В субботу конгресс Европейской федерации гандбола назвал место проведения чемпионата Европы 2024 года среди женщин. На право принять первенство Европы претендовали Россия и совместная заявка Австрии, Венгрии и Швейцарии. Предпочтение было отдано совместной заявке трех стран. В 2020 году чемпионат Европы примут Дания и Норвегия, а в 2022 году турнир проведет сразу три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.

Учитывая, что предпочтение отдается совместным заявкам, Сергей Шишкарев предложил провести чемпионат Европы 2026 года в России и Белоруссии. Или в России и на Украине. «Если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной. С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Уверен, что ситуация начнет улучшаться. Ускорятся интеграционные процессы. Спорт тоже может внести большой вклад", — приводит слова Шишкарева ТАСС.