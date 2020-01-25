Китайские компании прекращают организацию групповых туров

Все туристические компании Китая, а также онлайн-турагентства с 25 января прекращают организацию групповых туров по стране. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Туристические группы, которые уже находятся в поездках, завершат их в соответствии с подписанными договорами, сообщает РИА Новости.

Новый вирус стал распространяться в КНР в конце декабря прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. На данный момент в КНР зафиксировано 1355 подтвержденных случаев заболевания, скончался 41 человек. Коронавирус уже выявлен в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Австралии и ряде других стран.

В российском Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы пятеро студентов Байкальского государственного университета, граждане КНР. 25 января главный санитарный врач России Анна Попова рассказала об отечественном методе диагностики коронавируса.