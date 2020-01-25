Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании "Белавиа" по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.

По сообщению белорусского портала tut.by, самолет Embraer 175 должен был вылететь из Минска в Мюнхен накануне в 12:30, однако задержался и вылетел с опозданием примерно на 3 часа. По данным портала Flightaware, самолет почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и приземлился в Гродно. Позже он вылетел оттуда в Мюнхен.

По словам нескольких пассажиров рейса, сначала им объяснили трехчасовую задержку с вылетом некой "технической неисправностью системы подачи воды", а затем по прошествии примерно двух часов командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности лайнер вынужден сделать экстренную посадку в Гродно.

Там из самолета никого не выпустили, а примерно через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников.

"Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним", — рассказал один из летевших.

Примерно через 20 минут после того, как шесть человек сняли с рейса, всех оставшихся пассажиров попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. После возвращения пассажиров на свои места им объявили, что технические неисправности устранены, что "вызвало оглушительный смех пассажиров".

Комментариев от сотрудников "Белавиа" пассажиры не получили, в Мюнхен, где у многих из летевших были стыковки, рейс опоздал в общей сложности на 5−6 часов. В пресс-службе МВД Белоруссии рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу аэропорта. В аэропорту Гродно, как и в погранкомитете Белоруссии, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.