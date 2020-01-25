Шапочка из фольги не помогла узбеку проскользнуть через границу Литвы и Белоруссии

Литовские пограничники отчитались о задержании изобретательного нарушителя, в минувшую среду, 22 января, пытавшегося нелегального перейти границу из Белоруссии в Литву.

Как говорится в сообщении ведомства, 37-летний гражданин Узбекистана попал в объектив камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он пересекал контрольно-следовую полосу.

Мужчина двигался задом наперед в надежде ввести в заблуждение пограничников, которые, по его мнению, должны были подумать, что он направлялся в Белоруссию.

Прибывший наряд организовал преследование, и бельгийская овчарка по кличке Мона быстро обнаружила вещи, в которые был одет злоумышленник. Через некоторое время отыскался и он сам.

При осмотре камуфляжной одежды, использовавшейся нарушителем, выяснилось, что куртка, штаны и шапка были экранированы слоем фольги для того, чтобы скрыть человека от тепловизора. Однако задержанный не учел, что на границе могут быть видеокамеры.

В настоящее время мужчина содержится под стражей, ведется следствие. В зависимости от решения суда его может ожидать штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет.