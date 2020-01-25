Экс-главу "Метростроя" отпустили под домашний арест

Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана городским судом ранее задержанному главе открытого акционерного общества по делу о присвоении средств и растрате. Вместе с ним в СИЗО отправились предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко.

В конце прошлого года Александров был помещен под стражу до 2 февраля 2020 года, но позднее по ходатайству защиты мера пресечения была смягчена.

Александров, по версии следствия, вступил в сговор с руководителем филиала "Метростроя" – директором Управления производственно-технологической комплектации Олегом Кузьменко и Анатолием Болотовым. Вместе с подельниками Александров разработал план по заключению фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов при строительстве Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная".

По предварительной оценке, речь идет о 178 миллионах рублей ущерба.