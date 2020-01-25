Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

Ситуация с коронавирусом непростая, темпы его распространения ускоряются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Чиновник призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в проблеме, передает "Интерфакс". Си поблагодарил медиков за помощь в борьбе с вирусом и выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких, передает РИА Новости.

Коронавирус поразил уже 1372 китайцев. 41 человек погиб.

Одновременно с этим администрация США готовит чартерный рейс в Китай, чтобы эвакуировать своих граждан. Планируется отправить Boeing 767 вместимостью 230 человек с медперсоналом на борту. В СМИ просочилась информация, что рейс будет платным, свободные места смогут занять граждане других государств. В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.

В Ухане сейчас находится 1 тысяча граждан США.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса. Вспышки заболевания зафиксированы уже и в других странах.