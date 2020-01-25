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25 января 202018:53

Ущерб более миллиона евро: из музея украли старинные монеты

Instagram/Словацкий национальный музей

Из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе похитили старинные монеты, общая стоимость которых превышает один миллион евро.

Об обстоятельствах ЧП почти ничего неизвестно: полиция пообещала подробно рассказать о краже 27 января.

Всю информацию и фотографии украденных монет также направят в Интерпол, где их внесут в специализированную международную базу похищенных предметов искусства, пишет ТАСС.

В нумизматической коллекции Словацкого национального музея хранятся экземпляры, отчеканенные на монетном дворе в городе Кремница (Центральная Словакия) — одном из старейших монетных дворов в мире (действует с 1328 года). Кроме того, в музее есть монеты Венгерского королевства (1001-1918 годы), Священной римской империи (962-1806 годы), Австрийской империи (1804-1867 годы) и Австро-Венгрии (1867-1918 годы).

Два с лишним года назад из берлинского Музея Боде была украдена 100-килограммовая золотая монета, стоимость которой оценивается в 4 миллиона долларов. В ходе расследования этого дела были задержаны несколько человек.

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