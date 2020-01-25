"Салават Юлаев" нанес поражение "Барысу"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчами в Уфе и Екатеринбурге. "Салават Юлаев" дома обыграл "Барыс" из Нур-Султана с результатом 5:2, "Автомобилист" на своем льду уступил казанскому "Ак Барсу" 2:3.

Уфимцы выиграли первый период 2:0 за счет голов Дмитрия Кугрышева и Теему Хартикайнена. После перерыва Атте Охтамаа отыграл одну шайбу. Но "Салават" уверенно провел третий период, выиграв его с результатом 3:1. Свою вторую шайбу в матче забросил Хартикайнен, по разу отличились Александр Кадейкин и Никита Сошников. У гостей гол на счету Романа Старченко. В итоге победа "Салавата Юлаева" с результатом 5:2.

В Екатеринбурге "Ак Барс" уже на второй минуте вышел вперед после броска Кристиана Хенкеля. Незадолго до первого перерыва Джефф Плэтт сделал счет равным. Во втором периоде нападающий гостей Эмиль Галимов в большинстве вывел гостей вперед, а Артем Галимов развил успех. Все, что удалось хозяевам – сократить отставание. Гол на счету Найджела Доуса. "Ак Барс" выиграл 3:2.