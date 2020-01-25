Патрушев посетил ЛАЭС и ЦТСС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетил Ленинградскую атомную электростанцию (ЛАЭС) и петербургский Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС).

На ЛАЭС чиновник осмотрел второй энергоблок ВВЭР-1200 и обсудил с руководством вопросы безопасности и социальной защиты сотрудников.

В ЦТСС его внимание привлекло строительное проектирование Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого в России будет создана первая цифровая верфь. Мощности новой верфи позволят создавать от десяти судов пяти проектов, рыбопромысловые суда и корабли класса "река-море", передает "Интерфакс".

Позже вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Патрушев ознакомился с процессом ремонта лицея № 211 имени Пьера де Кубертена. И пристутствовал на открытии волейбольного спорткомплекса в городе Сосновом Бору.