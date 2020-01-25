Кальюлайд призвала эстонцев гордиться Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила соотечественникам гордиться знаменитым земляком — первооткрывателем Антарктиды, российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, который родился на эстонском острове Сааремаа.

Кальюлайд сейчас находится в Антарктиде, она участвует в торжествах, посвященных 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

"Адмирал Беллинсгаузен — хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле — наш человек", — приводит слова эстонского президента РИА Новости.

Кроме того, она выразила обеспокоенность состоянием климата в Антарктике, заявив, что этот регион мира "нагревается быстрее всего". Кальюлайд призвала не отказываться от борьбы с изменением климата, а также выразила надежду на то, что Эстония станет членом-наблюдателем в Совете по Антарктике.

Президент Эстонии уже посетила в Антарктиде несколько научных станций на островах Кинг-Джордж и Десепшн. А в гавани Порт Локрой она встретилась с участниками эстонской экспедиции на парусно-моторной яхте "Адмирал Беллинсгаузен". На своей странице в Facebook Кальюлайд выложила ряд фотографий и видео, сделанных в ходе визита.

28 января в Новороссийске откроется Лазаревский форум к 200-летию Антарктиды.