Татьянин день: пляжная вечеринка и ночной флешмоб

25 января — Татьянин день, праздник студенчества.

Этот день для студентов, конечно, не про учебу. В лучших университетах страны с утра уже разливают сбитень, режут счастливую пряничную зачетку. Настоящие-то к Татьяниному дню должны быть сданы в деканат с проставленными зачетами и экзаменами: заканчивается зимняя сессия, впереди — каникулы.

В Туле возле местного кремля студенты играют в хоккей и делятся полезными приметами.

Практически пляжная вечеринка в холодном Томске. Но в ней, кажется, участвует только закаленный преподавательский состав

Владимир Жириновский в Институте мировых цивилизаций в Москве разливает студентам безалкогольную медовуху.

Перед Московским государственным университетом разворачивают самую большую зачетку страны.

По церковным канонам это и еще и День святой великомученицы Татьяны — ее считают покровительницей студентов. Нурудин Тиджани из Нигерии, который преподает английский язык в Когалыме, вместе со своими студентами в этом году впервые побывал в православном храме на службе.

Студенческая пора — это ведь еще и начало самостоятельной жизни. Особенно это актуально, когда ты за тысячи километров от дома. Студентка Энди — из Замбии. Учится во Владивостоке экономике и заодно выпеканию русских блинов.

А это "лед дружбы народов" на Красной площади в Москве. На катке рядом с ГУМом проходит студенческая ночь. Здесь все только за ЗОЖ — даже медовухи нет, ночь-то спортивная. Команде, которая выиграет эстафету, министр спорта Олег Матыцын пообещал проставить зачет по физкультуре.

"Это уникальная энергия, и я рад, что сегодня еще раз ощутил ее теплоту", — признался министр.

Выиграли, кстати, студенты из РАНХиГС Перенесут ли этот зачет в настоящие учебные ведомости, остается на рассмотрение ректора, подчеркивают организаторы праздника.

На коньках в столице можно покататься и в Парке Горького. На ВДНХ же, прямо на льду, студенты устроили ночной танцевальный флешмоб.