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25 января 202021:21 Анастасия Попова

Франция не смогла уберечься от коронавируса

Такого жуткого китайского Нового года мир еще не знал. Из-за коронавируса. В самой КНР погибли уже более 40 человек, а заразились свыше 1300. И вот официально подтверждено: коронавирус добрался и до Европы.

Министр здравоохранения Французской Республики Аньес Бузен на протяжении всего дня отрицала саму возможность того, что на территорию могли попасть заболевшие люди. Приводилась даже статистика: вероятность не более 13%. Но ближе к вечеру ей все же пришлось признать: как минимум 3 случая заболевания коронавирусом во Франции уже подтверждены.

"Мы быстро выявили первые случаи заболевания на территории Франции. Вероятно, другие случаи будут выявлены в ближайшие дни. Власти сделают все возможное, чтобы сдержать распространение вируса", — отметила Бузен.

Один из заболевших — мужчина 48 лет. Он недавно вернулся из Китая. Был в рабочей командировке. Но в то же время заехал в провинцию Хубэй и 11-миллионный город Ухань, который считают источником и очагом заражения.

А те, кто оказался во Франции, покинули Китай еще до запретов и прибыли в Европу уже с характерными симптомами: повышенной температурой, кашлем и затрудненным дыханием. Мужчина из Бордо, к примеру, не сразу обратился к врачу. По некоторым данным, он был в контакте с двумя десятками других людей, а, как известно, вирус передается воздушно-капельным путем и очень заразен. Сейчас мужчина в отдельной палате, изолирован, но не исключено, что именно в Бордо в ближайшее время будут выявлены новые случаи заболевания.

Во Франции сейчас заработала специальная служба, которая приезжает к пациенту домой, проводит обследование и далее принимает решение о госпитализации в случае положительного результата на коронавирус. Второй случай заболевания — в Париже. О пациенте известно мало, лишь то, что человек также прибыл из Китая, из той же самой провинции, и что теперь его тоже изолировали и держат в отдельной палате.

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