Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

Январь 2020 года уверенно идет к званию самого теплого за 200 лет метеорологической истории России. Во многих городах — например, в Санкт-Петербурге, Москве и Твери — впервые за весь период инструментальных погодных наблюдений средняя температура месяца держится в области положительных значений.

Это не только почти на 10 градусов выше нормы января, но и на 3-4 градуса теплее обычного марта, сообщает Центр погоды ФОБОС. По прогнозам метеорологов, ситуация кардинально не изменится до начала февраля, и главный вопрос – не отыграется ли зима в следующие месяцы?

По статистике, после аномально теплого января средняя температура февраля и марта в большинстве случаев тоже оказывается выше обычного. Согласно прогнозу синоптиков, в феврале холодная температурная аномалия ожидается только на северо-востоке России – там может оказаться на 2 градуса холоднее обычного. На остальной территории страны жителей по-прежнему ждет не по сезону теплая погода — в среднем на 2-4 градуса выше нормы.

В средних широтах Сибири и на западе Русской равнины метеорологи ожидают еще больших отклонений. В Москве февраль начнется с небольшого похолодания, однако затем вернутся оттепели и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта.

Более-менее зимнюю погоду синоптики обещают лишь в середине февраля, хотя и в этот период показания термометров будут немного выше нормы. А завершится зима, по их прогнозам, очередным мощным потеплением.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидаются северный ветер, снегопады, метели и легкий мороз. Похолодание со снегом, по его словам, начнется вечером в четверг, 30 января. В первой половине следующей недели, уточнил Тишковец, ожидаются температура около ноля как в дневное время, так и ночью, небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица на дорогах.

Пока же столичный главк МЧС предупредил об усилении в Москве западного и северо-западного ветра с порывами до 14-19 метров в секунду и гололедице на дорогах. Предупреждение со ссылкой на синоптиков Росгидромета действует с 13 часов до 21 часа 25 января. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.