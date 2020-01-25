Фанаты "Валенсии" и "Барселоны" подрались перед матчем

Матчу 21 тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Барселоной" предшествовала массовая драка болельщиков двух команд. Для пресечения беспорядков понадобилось вмешательство полиции.

Столкновения начались на подступах к стадиону "Месталья", где проводит домашние матчи "Валенсия". В массовых беспорядках участвовали несколько десятков человек с каждой из сторон. Фанаты забрасывали друг друга бутылками, жгли файеры. В ход пошли стулья и бейсбольные биты.

Испанская полиция сумела остановить вспышку насилия. Несколько активный участников беспорядков были задержаны. Матч между "Валенсией2 и "Барселоной" начался в намеченный срок.