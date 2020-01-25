У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп

У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства. Анализы взятых биоматериалов проводились в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Результаты на коронавирус 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что пятеро студентов Байкальского госуниверситета и один пассажир поезда Пекин — Москва попали в больницу с подозрением на коронавирус. В ближайшее время всех госпитализированных выпишут на амбулаторное лечение. Карантин в общежитии Байкальского госуниверситета, где проживали пятеро из госпитализированных, снят. Все, кто мог находиться в контакте с заболевшими, также проходят обследование.

По информации Роспотребнадзора, в России случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту Иркутска и в поездах.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР выросло до 1 370 человек. Число скончавшихся от вируса людей — 41. Все они умерли в КНР. СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также мутировать.