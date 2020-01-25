В Москве спасли кошку, застрявшую за сеткой шахты лифта на четыре дня

Спасатели вытащили кошку, просидевшую 4 дня за сеткой шахты лифта в московской многоэтажке. Жильцы дома на улице Орджоникидзе не могли туда добраться и вытащить несчастное животное.

В результате сердобольные соседи обратились в управляющую компанию, "Мослифт" и "Спасрезерв".

Механик придумал, где и как остановить лифт, чтобы обеспечить безопасность спасателя. Тот смог пробраться и прорезать сетку, чтобы освободить мурку, передает ТАСС.