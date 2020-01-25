Помпео заявил, что Келли его дважды обманула

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что журналистка Национального общественного радио Мэри Луиза Келли, бравшая у него скандальное интервью в Вашингтоне, солгала ему два раза.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз — в прошлом месяце, при подготовке интервью, и второй раз — согласившись на разговор после интервью не под запись", — приводит выдержки из заявления Помпео ТАСС.

Он обвинил журналистку в нарушении основных правил ее профессии, а также в непорядочности. По мнению госсекретаря, это еще одна попытка представителей американских СМИ навредить президенту Дональду Трампу и его администрации.

Сама Келли заявила ранее, что во время интервью, которое проходило в здании Госдепартамента, Помпео повысил на нее голос из-за того, что она слишком настойчиво добивалась от него ответов на вопросы, касавшиеся увольнения Мари Йованович с должности посла США на Украине. После вопросов об Украине интервью было немедленно завершено.